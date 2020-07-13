Губернатор Никитин считает, что нацпроект поддержит отрасль, пострадавшую из-за пандемии

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Создание отдельного нацпроекта в сфере туризма позволит заняться восстановлением отрасли на системной основе. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, которое провел в понедельник президент России Владимир Путин.

Президент потребовал в течение трех месяцев скорректировать национальные проекты с учетом указа президента РФ о целях национального развития до 2030 года, который будет подготовлен. Кроме того, Путин назвал очевидной необходимость развития внутреннего туризма, особенно в условиях, когда многие страны остаются закрытыми из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Полностью поддерживаю создание отдельного нацпроекта в сфере туризма и гостеприимства. Эта отрасль сильно пострадала в последние месяцы, и заниматься ее восстановлением нужно на системной основе", - цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава региона отметил, что дал поручение правительству Нижегородской области подготовить предложения по поводу региональных мероприятий в рамках нацпроектов. "Прежде всего речь идет о том, что нужно сделать и после 2024 года. Это совершенно не значит, что текущая работа по нацпроектам будет приостановлена. Строительство и ремонт дорог, новые детсады и школы, закупка медоборудования и благоустройство - все, что запланировано, будет реализовано", - добавил Никитин.

По его мнению, расширение горизонта планирования нацпроектов до 10 лет - "достаточный срок, чтобы ставить перед собой как локальные, так и стратегические цели и решать их".

"Параллельно с работой над мероприятиями нацпроектов будем корректировать и стратегию социально-экономического развития Нижегородской области", - отметил Никитин.