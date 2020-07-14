Татарстан планирует внести отвалы под Менделеевском в реестр объектов накопленного вреда

КАЗАНЬ, 14 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана ведут работу по включению отвалов отходов химпроизводства на территории Менделеевского муниципального района в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов республики.

Отвалы отходов химического производства в селе Новый Кокшан Менделеевского муниципального района образовались в результате работы химического производства, основанного в 1850 году купцом первой гильдии Капитоном Ушковым. За время работы производства вблизи предприятия было накоплено значительное количество отходов, которые по настоящее время хранятся на территории населенного пункта, отметили в пресс-службе.

"За счет средств республиканского бюджета, которые были выделены муниципальному образованию Менделеевского района, на территории проведены инженерные изыскания, результаты которых свидетельствуют о том, что радиационный фон - в пределах допустимых норм. На основании изысканий сейчас ведется работа по включению объекта в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС)", - говорится в ответе на запрос.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии Татарстана, в соответствии с федеральным законом "Об охране окружающей среды", ликвидация накопленного вреда окружающей среде осуществляется на объектах накопленного вреда, включенных в ГРОНВОС. После того, как Министерство природных ресурсов и экологии РФ рассмотрит данную заявку и примет положительное решение о включении в ГРОНВОС, возникнет основание разрабатывать проект по данному объекту, считают в Минэкологии республики.

"После того, как будет рассмотрен вопрос о выделении средств на проектирование, а также получены все необходимые заключения экспертиз, будет подготовлена и направлена заявка для рассмотрения возможности включения объекта в федеральный проект "Чистая страна" национального проекта "Экология", - говорится в ответе на запрос.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".