Экспорт мясной и молочной продукции Ставрополья за год вырос почти на четверть

СТАВРОПОЛЬ, 20 июля. /ТАСС/. Экспорт мясной и молочной продукции Ставропольского края с начала 2020 года достиг $67,7 млн, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник управление по информационной политике аппарата правительства Ставропольского края.

"В текущем году экспорт мясной и молочной продукции уже достиг $67,7 млн. В настоящее время этот показатель в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК" уже выполнен на 77%", - пояснили в управлении.

Основная доля экспорта (95%) приходится на птицу, оставшаяся часть - экспорт баранины и мороженого. Продукция поставляется в 21 страну, основными импортерами ставропольской молочной и мясной продукции являются такие страны, как Китай (53%), Саудовская Аравия (19%), Украина (8%), Азербайджан (4%).

Увеличение производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.