8 медучреждений Башкирии закупили томографы для обследования зараженных коронавирусом

ТАСС, 21 июля. Новые компьютерные томографы, в том числе аппарат за 50 млн рублей для обследования пациентов, зараженных коронавирусом, поступили в больницы Башкирии, сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"Восемь больниц Башкортостана получили новейшие компьютерные томографы, которые приобретены за счет средств федерального бюджета для оказания медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией. Это способствует реализации национального проекта "Здравоохранение", - сказано в сообщении.

Так, новый 80-срезовый томограф стоимостью 50 млн рублей закупили в городскую больницу Кумертау. "Аппарат позволяет получать объемные изображения высокой четкости и максимально быстро, точно определить локализацию патологического процесса. Аппарат установили в инфекционном госпитале для пациентов с коронавирусной инфекцией на базе терапевтического корпуса", - добавили в правительстве, уточнив, что обследования на томографе будут проходить также амбулаторные пациенты, которые относятся к Кумертаускому медицинскому округу.

Также аппараты поступили в городские больницы Уфы, Стерлитамака, Октябрьского, а также районные больницы Бирска, Ишимбая, Баймака, Дюртюлей.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, за время пандемии в Башкирии выявили 6 348 случаев заражения коронавирусом, 4 637 человек выздоровели, 21 умер.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.