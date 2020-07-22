Губернатор Нижегородской области предложил проводить "уроки экологии" для населения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил добавить образовательную составляющую в нацпроект "Экология", тем самым усилив общественный контроль и улучшив отношение россиян к окружающей среде. Как сообщает в среду пресс-служба губернатора региона, свое предложение Никитин высказал на встрече с зампредседателя правительства РФ Викторией Абрамченко перед заседанием рабочей группы Государственного Совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".

"Можно сколько угодно решать проблемы прошлого, но без ответственного отношения к экологии они будут возникать снова и снова. Считаем необходимым усилить в национальном проекте образовательную составляющую и роль общественного контроля", - приводит пресс-служба его слова.

Глава региона уточнил, что в Нижегородской области уже работают над созданием инструментов для экологического контроля с помощью местных жителей. "Эту практику можно было бы тиражировать на уровне страны. Все мы увидели силу волонтерского движения в борьбе с пандемией. Экология и забота об окружающей среде являются не менее значимыми объединяющими факторами", - добавил Никитин, слова которого приводит пресс-служба.

Губернатор Нижегородской области также добавил, что многие жители жалуются на необходимость ликвидации свалок на землях лесного фонда или территориях сельского хозяйства. "Пока же федеральный проект предусматривает только рекультивацию полигонов в границах населенных пунктов. Считаем необходимым расширить его действие", - резюмировал он.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 года по 2024 год. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения, сохранение уникальной флоры и фауны России.