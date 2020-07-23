Власти Чукотки предложат пересмотреть правила выделения субсидий на водоснабжение

ТАСС, 23 июля. Власти Чукотского автономного округа намерены обратиться в федеральный центр с предложением внести изменения в правила предоставления арктическим регионам субсидий из федерального бюджета на строительство объектов питьевого водоснабжения, сообщила ТАСС врио начальника департамента финансов, экономики и имущественных отношений правительства Чукотского АО Елена Компаниец.

В июле президент России Владимир Путин поручил правительству при участии Госсовета за три месяца скорректировать национальные проекты.

"При корректировке нацпроектов мы будем предлагать учесть особенности регионов Арктической зоны и рассмотреть возможность применения повышающих коэффициентов при распределении субсидии из федерального бюджета на мероприятия по улучшению качества питьевой воды из систем централизованного водоснабжения. Также [нужно] предусмотреть дополнительное финансирование из федерального бюджета на строительство централизованных систем водоснабжения там, где организация питьевого водоснабжения идет путем подвоза воды автоцистернами, что в условиях Крайнего Севера затруднительно и крайне затратно", - сказала Компаниец.

Она добавила, что из 44 населенных пунктов Чукотки только 30 оборудованы централизованным водоснабжением. В рамках нацпроекта "Экология" для строительства объектов питьевого водоснабжения для региона предусмотрена субсидия из федерального бюджета в 300 млн рублей. Однако для достижения целевого показателя в арктическом регионе требуется почти втрое больше.

Национальный проект "Экология" - один из национальных проектов в России на период с 2019 по 2024 годы. Он нацелен на эффективное обращение с отходами производства и потребления, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, повышение качества питьевой воды для населения. Главные задачи регионального проекта "Чистая вода" на Чукотке - повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения. В 2020 году в рамках программы началась реконструкция системы водоснабжения в селах на севере Чукотки.