В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медпомощи и медицины катастроф

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Региональную автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф внедрили в Татарстане в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"В рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" Минздравом Республики Татарстан осуществлены работы по созданию и внедрению региональной автоматизированной системы скорой медицинской помощи и медицины катастроф", - сообщили в пресс-службе.

Систему развернули на базе программного продукта АСУ "Скорая помощь" (разработчик — ICL-КПО ВС). Как уточнили в Минздраве Татарстана, с предыдущими версиями продукта специалисты скорой помощи Казани знакомы с 1993 года, именно в то время станция стала одним из первых учреждений страны, где был автоматизирован процесс приема и передачи вызова бригаде. АСУ "Скорая помощь" в своей работе также использовали города Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Зеленодольск, Бугульма, Азнакаево, Тукаевский муниципальный район, однако это были локальные версии, подчеркнули в министерстве.

"Новая система отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к программному обеспечению для региональных систем диспетчеризации скорой медицинской помощи, и, в то же время, обладает привычным интерфейсом для сотрудников скорой помощи, что облегчило процесс перехода. При этом сохранены все привычные возможности старой системы, в том числе доступность информации, накопленной ранее", - сообщили в пресс-службе.

Система обеспечивает повышение оперативности и качества обслуживания населения, а, следовательно, снижение смертности и случаев инвалидности у населения за счет своевременно оказанной помощи. В Минздраве республики считают, что она также обеспечивает прозрачность работы скорой помощи, и, следовательно, возможность эффективного использования ее материальных и трудовых ресурсов, оптимизацию использования санитарного автотранспорта. Это особенно важно в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции и других чрезвычайных ситуаций.

"В настоящий момент ведутся работы по развитию системы в части обеспечения работы санитарной авиации, маршрутизации и мониторинга госпитализированных больных, организации взаимодействия с другими информационными системами медицинских организаций республики", - уточнили в пресс-службе.

О нацпроекте

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".