Во Владимирской области открылся центр амбулаторной онкопомощи

ВЛАДИМИР, 23 июля. /ТАСС/. Третий в регионе центр амбулаторной онкологической помощи открылся во втором по величине городе Владимирской области Коврове на средства нацпроекта "Здравоохранение". Мощности учреждения позволяют проводить качественную диагностику онкобольным жителям пяти территорий региона, сообщил ТАСС в четверг главный врач Центральной городской больницы Коврова Антон Зинченко.

По данным администрации Владимирской области, это уже третий амбулаторный онкологический центр, созданный на средства региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранения". В 2019 году подобный центр заработал в Гусь-Хрустальной городской больнице, в феврале 2020 года центр заработал при городской клинической больнице № 5 города Владимира. До конца 2024 года подобные онкологические центры создадут в городской больнице № 2 города Владимира, в Муромской городской больнице №1, в Александровской и Киржачской районных больницах.

"Раньше загвоздка была в том, что если человек приходил к врачу-онкологу из другой территории, ему выписывались направления на исследование, он возвращался к себе, затем приезжал в Ковров с результатами. Сейчас мы объединили эту службу в центр амбулаторной помощи, поэтому теперь пациент приезжает к нам, мы на нашей базе в течение нескольких дней его обследуем, ставим диагноз и направляем в областной онкодиспансер, где принимается решение о дальнейшем лечении", - рассказал Антон Зинченко.

Центр амбулаторной онкологической помощи, в структуру которого входит дневной стационар на 12 коек для проведения химиотерапии, будет обслуживать жителей не только Коврова и Ковровского района, но и близлежащих Камешковского, Гороховецкого и Вязниковского районов. В штате нового онкологического центра - три врача-онколога, два медицинских работника среднего звена и медицинский регистратор.

Как уточнили в пресс-службе администрации Владимирской области, онкоцентр в Коврове оснастили полным спектром оборудования для комплексной и быстрой диагностики основных видов онкопатологии. Врачи получили в распоряжение компьютерный томограф, УЗИ-аппарат, видеоэндоскопическое оборудование и другая высокотехнологичная техника. В ближайшее время в учреждение поступит еще один компьютерный томограф. Цитологические и гистологические исследования новообразований проводятся на базе Центральной городской больницы Коврова.

Нацпроект "Здравоохранение" рассчитан до 2024 года и состоит из восьми федеральных проектов: "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", "Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских технологий", "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" и "Развитие экспорта медицинских услуг".