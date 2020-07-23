Татарстан получит 6,9 млн рублей на проекты по поддержке добровольчества

КАЗАНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Татарстан стал одним из победителей конкурса "Регион добрых дел", который проводится в рамках национального проекта "Образование". Наградой для региона станут 6,9 млн рублей на проекты по поддержке добровольчества, сообщается в четверг на сайте министерства по делам молодежи республики.

"Республика Татарстан получит 6 909 800 рублей на реализацию проектов по поддержке добровольчества. Такова награда за победу во всероссийском конкурсе "Регион добрых дел", который проводится в рамках федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование", - говорится в сообщении. - Полученные средства будут направлены на реализацию комплексной программы развития добровольчества на территории республики".

Как уточнили в министерстве, республика во второй раз становится одним из победителей. Общий призовой фонд конкурса оценивается в 250 млн рублей, в число победителей вошли еще 38 регионов.

В 2019 году Татарстан получил за победу в конкурсе более 8,3 млн рублей. Субсидию направили на организацию работы информационно-ресурсного центра добровольчества, коворкинг пространства, очных и дистанционных образовательных программ и обучающих мероприятий для волонтеров и волонтерских организаций.

Ключевые цели 12 нацпроектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в майском указе президента РФ Владимира Путина. Это задачи в сферах здравоохранения, демографии, образования, экологии, жилья и городской среды, автомобильных дорог, науки, цифровой экономики, производительности труда и поддержки занятости, культуры, международной кооперации и экспорта, малого и среднего предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы. Каждому из направлений соответствует свой национальный проект.