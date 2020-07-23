Нижегородский губернатор предложил расширить действие проекта "Чистый воздух" на 44 города

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Количество городов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", необходимо увеличить, по расчетам Минприроды РФ, почти в четыре раза. Такое мнение высказал губернатор Нижегородской области, руководитель рабочей группы "Экология и природные ресурсы" Госсовета РФ Глеб Никитин по итогам заседания.

"Приоритет при выборе проектов должен осуществляться с учетом текущего вреда здоровью людей и ожидаемых эффектов. В качестве примера можно привести федеральный проект "Чистый воздух", который, совершенно очевидно, надо реализовывать не в 12 городах, шесть из которых не характеризуются высоким или очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, а, в соответствии с данными Минприроды, в 44 населенных пунктах", - отметил Никитин.

По его словам, необходимо детально проанализировать, какие последствия для здоровья граждан имеют выбросы загрязняющих веществ, после чего с учетом лимита бюджетных средств можно определить перечень населенных пунктов, в которых, например, наиболее остро стоит вопрос с онкозаболеваниями или болезнями органов дыхания. Такие города необходимо рассматривать как приоритетные при реализации федерального проекта, считает Никитин.

Губернатор Нижегородской области добавил, что регионы до 15 августа могут направить первоочередные предложения по корректировке нацпроекта "Экология".

Реализация федерального проекта "Чистый воздух" направлена на снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах - Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019-го по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". На исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.