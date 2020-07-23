Эксперт: ужесточения в отношении вейпов и кальяна помогут задачам нацпроекта "Демография"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ужесточения в отношении вейпов и кальянов помогут реализации нацпроекта "Демография" и станут большим шагом на пути к здоровому обществу. Такое мнение высказала главный научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Галина Сахарова, слова которой приводят в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а также о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним.

"Безусловно, принятие этого законопроекта станет большим шагом вперед на пути к здоровому обществу, что является одной из задач нацпроектов "Демография" и "Здравоохранение", - отметила доктор медицинских наук, один из разработчиков клинических рекомендаций для врачей по лечению никотиновой зависимости и синдрома отмены табака Галина Сахарова.

По словам эксперта, в России самыми активными потребителями электронных сигарет являются подростки 18 лет и младше, у которых организм физиологически еще только развивается. Около 60% потребителей табака и/или никотинсодержащей продукции в этом возрасте употребляют электронные сигареты. "Тревожным является то, что в этом возрасте подростки пробуют одновременно все доступные виды табачной и никотинсодержащей продукции, а это существенно увеличивает риски развития серьезных заболеваний. Жертвами также становятся люди более старшего возраста, которые под воздействием рекламы электронных сигарет, как средств отказа от табака, начинают их использовать, но в результате становятся потребителями как табака, так и электронных сигарет", - сказала Сахарова.

Она подчеркнула, что серьезный вред организму также наносит курение кальяна. "Кальянный дым так же, как и дым сигарет, приводит к развитию серьезных заболеваний, включая онкологические и сердечно-сосудистые, а также болезни легких. С широким открытием кальянных активными потребителями кальянов стали женщины - по данным социологического опроса, проведенного экспертами ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России, 40% женщин, потребляющих курительные изделия, потребляют кальян, при этом 30% употребляют только кальян, это связано с тем, что они считают курение кальяна безопасным. Вводящая в заблуждение реклама кальяна как безопасного продукта приводит к росту его употребления, и потребитель, сам того не замечая, наносит серьезный вред своему организму", - добавила эксперт.

О нацпроекте

Национальный проект "Демография" рассчитан до 2024 года. Цель проекта - увеличение средней продолжительности жизни и поддержка семей. В центре национального проекта - семьи с детьми, а также те, кто только планирует прибавление. В рамках нацпроекта выделяются средства на материальную поддержку семей при рождении детей, содействие занятости женщин, созданий условий для занятия спортом и формирование мотивации к здоровому образу жизни для всех категорий населения.