В Краснодаре до 2022 года создадут более 6 тыс. мест в школах и детсадах

КРАСНОДАР, 23 июля. /ТАСС/. Школы и детские сады на 6,6 тыс. мест построят в Краснодаре до 2022 года в рамках федеральной программы "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда". Всего планируется ввести в эксплуатацию пять школ и один детский сад, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"В Краснодаре по нацпроекту "Жилье и городская среда" будет создано 6,6 тыс. мест в образовательных учреждениях. Пять школ и детский сад будут построены в рамках федеральной программы "Стимул" до 2022 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в августе этого года завершится строительство школы на 1 100 мест по улице Красных Партизан. Трехэтажное здание состоит из двух блоков: для начальных классов на 400 мест в одну смену, а также для средних и старших классов на 700 мест в одну смену. В школе, помимо учебных классов и зон рекреации, будут обустроены обеденные, спортивные и актовые залы. Школы по улицам Марины Цветаевой и Изобильной планируется сдать в эксплуатацию в конце этого года, школу в пос. Знаменский-Зеленопольский - в следующем году, а по ул. Конгрессной - в 2022 году. Детский сад на 300 мест по ул. Героев Разведчиков краевого центра будет достроен в 2021 году.

На протяжении нескольких лет в городах Краснодарского края фиксируется проблема нехватки мест в школах и детских садах, это связано с ростом числа жителей региона, куда ежегодно переезжают тысячи человек, в том числе семьи с детьми. В 2019 году на Кубани в школы набрали порядка 670 тыс. детей, из них 72 тыс. - первоклассники.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.