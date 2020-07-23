Бизнесмены Тульской области смогут выпускать продукты питания под единым брендом

ТУЛА, 23 июля. /ТАСС/. Предприниматели, выпускающие пищевую продукцию, с 24 июля могут стать участниками проекта "Сделано в Тульской области", созданного для продвижения товаров в сетевых магазинах. Использование единого бренда позволит повысить объемы производства, в том числе небольших сельхозкооперативов, фермерских хозяйств, сообщил в четверг на брифинге председатель регионального комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина мы выводим на новый уровень продвижение продукции региональных производителей на внутреннем и внешнем рынке за счет повышения объемов производства и узнаваемости товаров. Продовольственные товары, произведенные участниками программы, будут интегрированы в ассортимент крупнейших сетевых супермаркетов не только Тульской области, но и других регионов, в том числе на экспортные рынки. Продвижение будет осуществляться под единым логотипом "Сделано в Тульской области", который будет удостоверять качество и подлинность продукции", - сказал Романов.

По его словам, участниками проекта могут стать частные компании, в том числе фермерские хозяйства, сельхозкооперативы, индивидуальные предприниматели независимо от масштаба бизнеса. Главное условие - продукция должна выпускаться в промышленной упаковке. "Оператором программы выступает Центр поддержки предпринимательства Тульской области, с завтрашнего дня мы начинаем прием заявок для участия в программе. Мы будем смотреть, чтобы компания соответствовала стандартам открытости, не была в списках неплательщиков", - отметил Романов.

Участники программы также могут рассчитывать на дополнительные меры поддержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Они смогут воспользоваться в том числе микрозаймами до 5 млн рублей под 2,25 % годовых, гарантийной поддержкой под ставку 0,5%, возможностью представлять продукцию на федеральных выставках и ярмарках, добавил глава комитета.

Структура нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.