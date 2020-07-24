В Находке в сентябре откроют городской парк

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Городской парк в Находке Приморского края планируется открыть 1 сентября. Масштабное благоустройство общественной территории началось в 2019 году по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщили ТАСС в пресс-службе муниципалитета.

"Открытие парка запланировано в сентябре 2020 года. Сейчас там завершаются масштабные работы по озеленению территории и установке освещения", - сообщили в городской администрации.

Поскольку парк не ремонтировали несколько десятилетий, все аттракционы и карусели в нем пришли в негодность и их пришлось демонтировать. Городские власти планируют привлечь в парк местных предпринимателей, которые смогут открыть новые аттракционы. Пока в парке устанавливают уличные тренажеры, воркауты, лабиринты, карусели и качели.

В пресс-службе правительства Приморского края добавили, что в парк завезли валуны, которые станут основой альпинария, а вдоль пешеходных дорожек высадили большую часть из 900 кустов спиреи и гортензии метельчатой. Скоро подрядчик привезет в парк 90 берез. Пока озеленители приводят в порядок имеющиеся насаждения - придают форму кустарникам, обрезают сухие ветки в кронах деревьях.

Работы по благоустройству общественных пространств на Дальнем Востоке идут по национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта планируется усовершенствовать механизмы финансирования жилищного строительства; модернизировать строительную отрасль и повысить качество индустриального жилищного строительства, стимулируя внедрение передовых технологий; создать механизмы развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов.