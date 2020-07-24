В Приморье за время пандемии более 30 гостиниц бесплатно прошли классификацию "звездности"

ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Гостиницы и базы отдыха в Приморье бесплатно проходят классификацию "звездности", за три месяца это сделали 32 предприятия. Заявки на получение антикризисной услуги в центр "Мой бизнес" с апреля подали 80 предпринимателей, сообщила в пятницу ТАСС директор центра поддержки предпринимательства (подразделение центра "Мой бизнес") Виктория Петрова.

"В этом году классификация стала обязательной для отелей и баз отдыха, в которых более 15 номеров, со следующего - станет обязательным условием работы всех средств размещения. В центр "Мой бизнес" за этой услугой уже обратились 80 предпринимателей, 32 коллективных средства размещения прошли классификацию и получили сертификаты", - сказала Петрова.

Классификацию объектов туристической индустрии проводит Приморский центр сертификации. Во время проверки специалисты сверяют соответствие зданий техническим требованиям, оценивают количество и качество услуг, номерной фонд и квалификацию персонала. В итоге предприниматель получает свидетельство о классификации на три года, в котором предусмотрено шесть категорий "звездности" - от "без звезд" до "пять звезд".

Меру поддержки по бесплатному прохождению классификации разрабатывали до осложнения эпидемиологической обстановки, однако в период пандемии и отсутствия доходов у представителей туристической сферы такая помощь стала особенно актуальной. Поддержка предпринимателей в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвердилидля выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.