Ульяновские власти увеличили финансирование двух нацпроектов почти на 10 млн рублей

ТАСС, 24 июля. Правительство Ульяновской области решило увеличить финансирование проектов "Чистая вода" нацпроекта "Экология" и "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" на более чем 6 млн и 3,9 млн рублей соответственно, несмотря на пандемию. Это позволит отремонтировать объекты водоснабжения в пяти населенных пунктах и благоустроить два дополнительных общественных пространства, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона.

"В областную программу "Чистая вода" внесены изменения: предусмотрено дополнительное финансирование в размере более 6 млн рублей на обновление объектов водоснабжения. <...> В 2020 году в Ульяновской области в рамках проекта по формированию комфортной городской среды благоустроят два дополнительных общественных пространства. Денежные средства в размере 3,9 млн рублей выделят из регионального бюджета на приведение в порядок сквера в поселке Новоспасском и площади в поселке Тимирязевском Ульяновского района", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что дополнительные средства по проекту "Чистая вода" будут направлены на ремонт водопровода в деревне Русская Хомутерь Базарносызганского района, селах Барановка Николаевского района и Большой Кувай Сурского района, на замену водонапорной башни и ремонт водопроводных сетей в селе Лесное Матюнино Кузоватовского районай, а также на реконструкцию водозаборной скважины в селе Ерыклинск Мелекесского района. Соответствующие аукционы по выбору подрядных организаций запланированы на август.

В результате с учетом дополнительного финансирования на развитие систем водоснабжения и водоотведения в бюджете Ульяновской области на 2020 год предусмотрено свыше 812 млн рублей, выполненные на эти средства работы позволят улучшить качество водоснабжения для 129 тыс. жителей региона. "В этом году по программе "Чистая вода" заменят 64,6 км водопроводных сетей, за последние три года это самый высокий показатель. Также в 22 населенных пунктах региона установят 23 новые водонапорные башни, в 15 ведется ремонт 16 водозаборов, что приведет к увеличению дебита воды", - пояснили в правительстве.

По программе формирования комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда" в поселке Новоспасском планируют благоустроить сквер "Молодежный" - на эти цели направят 1,5 млн рублей из областного бюджета и 2,2 млн рублей из местного, в поселке Тимирязевском проведут реконструкцию центральной площади - для этого регион выделит 2,4 млн рублей, муниципалитет - 706,8 тыс. рублей. В целом по программе в 2020 году в области запланировано привести в порядок 18 общественных пространств, а также комплексно обновить сквер имени Н. М. Карамзина в Ульяновске по региональной программе благоустройства.

О нацпроектах

Нацпроект "Экология" включает подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.