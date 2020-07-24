В Самарской области поддержку по нацпроекту получат 250 предприятий

ТАСС, 24 июля. Власти Самарской области намерены оказать поддержку 250 крупным и средним предприятиям региона в рамках нацпроекта до 2024 года. Эти предприятия смогут отправить сотрудников на переобучение, а также получить льготные займы, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Планируется, что до 2024 года нацпроектом "Производительность труда и поддержка занятости" будут охвачены около 250 предприятий региона", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что участие в нацпроекте для компаний - это шанс бесплатно привлечь к работе на своих производственных площадках экспертов в области бережливого производства, обучать инструментам бережливого производства своих сотрудников, чтобы в дальнейшем они сами повышали производительность труда. Кроме того, компании - участники национального проекта могут получить займ Фонда развития промышленности под льготный процент.

"Реализация национальных проектов, несмотря на сложную ситуацию в экономике, сложившуюся в связи с эпидемией новой коронавирусной инфекции, остается тем не менее одним из наших приоритетов. В нынешней ситуации, от всех нас требуется максимум усилий", - цитирует пресс-служба главу региона Дмитрия Азарова.

По данным регионального правительства, сейчас в национальном проекте уже принимают участие 74 предприятия. Еще более 100 подали заявки на участие.

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является дальнейшим развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Он нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки, модернизирована служба занятости.