Детские больницы Нижегородской области получат 134 единицы нового оборудования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. /ТАСС/. Детские медицинские учреждения Нижегородской области получат 134 единицы нового медицинского оборудования в 2020 году в рамках нацпроекта "Здравоохранение", сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Оборудование закупается как в крупные центральные районные больницы, которые выполняют функции межрайонных центров, - Лысковскую, Починковскую, Сергачскую, Городецкую, - так и в небольшие ЦРБ: Навашинскую, Первомайскую, Дивеевскую, Володарскую, Сосновскую, Балахнинскую и другие", - пояснил Никитин.

Он отметил, что за счет средств федерального бюджета больницы получат семь рентгеновских цифровых аппаратов, 19 современных аппаратов ультразвукового исследования, восемь ЛОР-комбайнов, оборудование для офтальмологических кабинетов. Помимо этого, планируется закупка семи аппаратов для проведения ФГДС, оборудования для лабораторной диагностики и реабилитации.

"Все это позволит улучшить доступность и качество медицинской помощи юным пациентам и будет способствовать развитию профилактического направления в педиатрической службе. Закупка оборудования - одна из самых важных составляющих национального проекта, позволяющая системно подойти к решению проблемы", - добавил Никитин.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.