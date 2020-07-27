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В Сахалинской области почти 90% фельдшерских пунктов обеспечат интернетом до конца года

Это позволит фельдшерам заносить сведения о здоровье пациентов в медицинскую информационную систему, записывать больных к специалистам узкого профиля в другие медучреждения

ТАСС, 27 июля. Доступ в интернет к концу 2020 года получат 67 из 77 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Сахалинской области. К интернету уже подключили 54 ФАП, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"К концу года в регионе планируют подключить к интернету фельдшерско-акушерские пункты в Александровск-Сахалинском, Корсаковском, Тымовском, Смирныховском и Томаринском районах. Таким образом, в общей сложности доступ ко всемирной сети получат 67 ФАПов", - говорится в сообщении.

Интернет позволит фельдшерам заносить сведения о здоровье пациентов в медицинскую информационную систему. Они также смогут записывать пациентов к специалистам узкого профиля в другие медучреждения. Кроме того, жители отдаленных сел смогут получить квалифицированную помощь или попасть на осмотр к врачу, не выезжая из своего населенного пункта, благодаря возможностям телемедицины.

Все больницы и поликлиники региона доступом в интернет уже обеспечили, к телекоммуникациям подключили и более 70% ФАП области. Работа ведется по национальному проекту "Цифровая экономика", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСахалинская областьДальний Восток
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