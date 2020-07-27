В Мурманской области сделано 67% общего объема работ по ремонту дорог в рамках нацпроекта

МУРМАНСК, 27 июля. /ТАСС/. Объем выполненных дорожных ремонтов по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Мурманской области выполнен на 67%. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил министр транспорта Мурманской области Артем Гришин.

"В настоящий момент на региональной сети в работе находятся все восемь участков дорог. На 27 июля выполнено 67% объемов работ, рост за неделю составил 6%. Устройство верхнего слоя покрытия - прирост за неделю составил 19%, уложено почти 150 тыс. кв. м, также нанесение горизонтальной разметки прирост за неделю составил 11%, нанесено более 1 тыс. кв. м разметки", - сказал Гришин.

Он подчеркнул, что темпы ремонта дорог увеличились, по агломерации Мурманская дополнительно взяты в работу четыре объекта. "По городу Мурманску на прошлой неделе произошел достаточно хороший рывок, дополнительно взято четыре объекта в работу, итого сейчас проходит ремонт на 16 объектах. На 27 июля выполнено 17% работа, прирост за неделю составил 5%, по капитальным объектам общий объем работ сейчас составляет 24%, за текущую неделю прирост 12%. Отфрезеровано 6 тыс. кв. м, и сегодня приступаем к укладке асфальто-бетонного покрытия", - уточнил министр.

Кроме того, по информации регионального Минтранса, в городе Кола работы на пяти объектах завершены, проводится независимая оценка, после подтверждения укладки асфальта в необходимых параметрах, подрядчику будет произведена оплата в срок до 1 августа 2020 года. При этом город Кола уже приступает к планированию ремонтных работ на 2021-2022 годы.

Всего в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 2020 год в Мурманской области предусмотрено приведение в нормативное состояние 60,1 км автомобильных дорог, в том числе 40,9 км дорог регионального значения и более 19 км автомобильных дорог агломерации "Мурманская". Общее финансирование работ из бюджетов всех уровней составляет более 1,3 миллиарда рублей.