Бурятия получит дополнительно более 312 млн рублей на ремонт дорог по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 27 июля. /ТАСС/. Республика Бурятия получит из Резервного фонда правительства РФ дополнительно 312,5 млн рублей в 2020 году на ремонт дорог по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба республиканского правительства.

"312,5 млн рублей получит Бурятия из Резервного фонда правительства России. Дополнительные средства будут направлены на ремонт дорожной сети в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на эти деньги планируется отремонтировать 16 км дорог регионального значения.

В целом по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Бурятии планируется отремонтировать более 110 км трасс на сумму около 3 млрд рублей из федерального бюджета.

Цель национального проекта - увеличить долю автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидировать половину мест концентрации ДТП, вдвое увеличить (до 85%) долю протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снизить долю федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ.