В Анадыре проведут обрядовый праздник на средства гранта нацпроекта

ТАСС, 28 июля. Обрядовый национальный праздник Благодарения проведут на Чукотке в день образования округа в декабре. На его подготовку сотрудники Дома народного творчества в Анадыре потратят около 400 тыс. рублей, полученных по итогам окружного конкурса грантов, реализуемого по нацпроекту "Культура", сообщила ТАСС заведующая отделом национальной культуры народов Севера учреждения Елена Тевлянкау.

Конкурс проектов на предоставление грантов, направленных на формирование духовно-нравственных и социальных ценностей, ежегодно проводится по пяти направлениям. В этом году между семью победителями было распределено 2,8 млн рублей. Дом народного творчества в Анадыре получил почти 400 тыс. рублей.

"Праздник Благодарения - очень важный для коренных народов Севера, он проводится в каждой семье, и его участники должны быть одеты только в национальную одежду, без единой европейской нитки. К сожалению, с начала 2000-х таких костюмов становилось все меньше и меньше: финансирования урезалось, цехи по пошиву массово закрывали, практики забывались. Наши ребята выступали в костюмах с искусственным мехом и синтетическими вставками, что просто недопустимо. В июле мы взяли грант, средств которого нам будет достаточно, чтобы костюмы для национального ансамбля пошила мастерица из удаленного села по старинной технологии. Процесс изготовления женской и мужской меховой одежды будет снят на видео, после чего образовательные ролики опубликуют в социальных сетях", - сказала Тевлянкау.

Она добавила, что на празднике в честь дня образования Чукотского АО 10 декабря, авторы проекта воссоздадут чукотское стойбище, посетить которое сможет любой желающий.

Национальный проект "Культура" разработан по поручению президента России Владимира Путина и реализуется с 2019 года. На Чукотке в рамках реализации нацпроекта в 2020 году пройдет межрегиональный литературный конкурс на соискание премии имени Рытхэу, запланирован капитальный ремонт пяти учреждений культурно-досугового типа и дополнительная поддержка детских школ искусств.