В Сахалинской области впервые прооперировали младенца, находящегося в инкубаторе

ТАСС, 28 июля. Медики в Сахалинской области впервые провели операцию младенцу с экстремально низкой массой тела, ребенок все время находился в инкубаторе. Операцию провел главный детский хирург Сибирского федерального округа, профессор Юрий Козлов, который прибыл из Иркутска, ему ассистировали специалисты областной детской больницы, сообщили во вторник в пресс-службе регионального правительства.

"Младенца с экстремально низкой массой тела, меньше одного килограмма, нельзя лишний раз тревожить, даже выносить в другое помещение. Сегодня на Сахалине сделана первая такая операция - прямо в палате, туда доставили все необходимое оборудование, ребенка не тревожили перемещениями в операционную. Это требует колоссальной ответственности и высочайшего уровня профессионализма", - сказала главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева, слова которой приводят в сообщении.

Всего профессор Козлов прооперировал шесть сахалинских малышей со сложными патологиями мочеполовой системы. Самому юному пациенту, которому была оказана высокотехнологичная помощь, всего 20 дней. Все операции сахалинским детям проведены малоинвазивным способом, с помощью эндоскопического оборудования. Такой подход малотравматичен, дает возможность быстрой реабилитации.

Диагностику патологий у детей разного возраста в областной детской больнице проводят на установленном в конце прошлого года современном компьютерном томографе. Учреждение получило его по нацпроекту "Здравоохранение", который инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.