Заготовку семян для восстановления лесов в Кузбассе увеличат на 10% в 2020 году

КЕМЕРОВО, 28 июля. /ТАСС/. Власти Кузбасса приняли решение увеличить объемы заготовки семян для восстановления лесов на 10% от годового плана, установленного нацпроектом "Экология", чтобы создать запас для лесовосстановления на вырубленных и погибших участках. В этом году будет заготовлено 1,7 тонн лесных семян, большую часть которых осенью посеют в питомниках, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального департамента лесного комплекса.

"Региональным проектом "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" предусмотрено создание запаса семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесов. К 2024 году мы должны сформировать запас 1,545 тонн и обеспечить баланс выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. В этом году для его реализации мы довели задание до лесхозов заготовить или закупить у населения 1,7 тонн лесных семян, что на 10% выше годового плана", - цитирует пресс-служба слова начальника департамента Максима Яковлева.

Осенью в лесных питомниках в Кузбассе планируется посеять 950 кг семян кедра, из которых предполагается вырастить более миллиона сеянцев кедра. Из остальных семян будет сформирован страховой фонд на случай неурожая кедра в будущем. Как пояснили ТАСС в департаменте, в этом году ожидается низкая урожайность кедра. Такая тенденция может сохраниться на протяжении 4-6 лет, так как после обильного урожая прошлого года кедру нужно несколько лет на восстановление. В 2019 году лесничие Кузбасса заготовили 1,1 тонн семян, на 2021 год запланирована заготовка 3 тонн семян.

Площадь восстановления лесов в Кузбассе в 2020 году увеличат до 1,8 тыс. га, что более чем на 65% превышает показатели прошлого года.

Нацпроект "Экология" разработан на период до 2024 года. Он включает 11 федеральных проектов, где отражены основные приоритеты, цели и задачи государственной политики по сохранению экологического благополучия России.