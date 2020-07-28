УрФУ откроет доступ к первому изданию "Слова о полку Игореве" и книге 1714 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудники библиотеки Уральского федерального университета (УрФУ) оцифровали первое издание "Слова о полку Игореве" и "Французскую грамматику Ж. Пеплие" 1714 года из библиотеки основателя Екатеринбурга Василия Татищева. Доступ к электронным копиям книг вуз откроет до конца 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе УрФУ.

"Среди оцифрованных книг первое издание "Слова о полку Игореве", книга из библиотеки Василия Татищева. Созданы коллекции по историческим и правовым наукам, в электронном архиве университета размещены книги по истории Уральского университета. В этом году сотрудники библиотеки планируют закончить описание оцифрованных книг и обеспечить доступ к ним из электронного каталога", - сказал собеседник агентства.

Издание "Слова о полку Игореве" поступило в университет из Императорской библиотеки в Царском селе. Из библиотеки государственного деятеля и основателя Екатеринбурга Василия Татищева специалисты оцифровали книгу "Французская грамматика Ж. Пеплие" 1714 года издания. Доступ к ее электронной копии будет открыт в 2020 году.

В отделе редких книг библиотеки хранятся около 25 тыс. книг XVII-XIX веков, из которых оцифровано более 10%.

С 2015 года зональная научная библиотека вуза сотрудничает с Президентской библиотекой по оцифровке редких изданий и пополнению цифровыми копиями одной из национальных библиотек России. В 2015-2019 годах оцифровано около 3 тыс. книг. Среди них книги по истории Урала, российской государственности, истории русского языка.

Одной из целей национального проекта "Культура" является создание условий для повышения доступности культурной жизни путем цифровизации услуг культуры и формирования информационного пространства знаний, в частности оцифровка книжных памятников.