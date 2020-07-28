Мобильные медучреждения начнут курсировать по населенным пунктам Приамурья осенью

ТАСС, 28 июля. Новые мобильные медучреждения - десять передвижных ФАПов и диагностических кабинетов, три мобильных флюорографа-маммографа и три стоматологии - начнут курсировать по населенным пунктам Амурской области осенью 2020 года. Спецавтомобили приобретены по национальному проекту "Здравоохранение", сообщается во вторник на сайте правительства региона.

"В октябре-ноябре 2020 года ожидается поставка 16 специализированных автомобилей, оснащенных медицинским оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации регионального проекта "Развитие первичной медико-санитарной помощи" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Три передвижные стоматологии будут прикреплены к больницам Шимановского, Мазановского и Константиновского районов. Пять авто-ФАПов отправятся в Михайловский, Завитинский, Ромненский, Октябрьский и Ивановский районы. Пять диагностических комплексов закуплены для Зейского, Тындинского, Селемджинского, Магдагачинского и Архаринского районов. Три передвижные флюоро-маммографические станции будут прикреплены к больницам Бурейского, Сковородинского и Свободненского районов", - говорится в сообщении.

Всего на приобретение 16 передвижных комплексов потрачено около 255 млн рублей, из которых почти половина - средства федерального бюджета. С помощью этой техники медработники будут вести выездную работу в небольших селах с малой численностью населения, где строить амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты нецелесообразно.

Президент России Владимир Путин в августе прошлого года потребовал проанализировать организацию работы в первичном звене здравоохранения, принять дополнительные меры по его укреплению. Выступая в этом году с посланием Федеральному собранию, Путин также потребовал сконцентрировать усилия на первичном звене здравоохранения, так как именно за первичной медико-санитарной помощью люди обращаются чаще всего.