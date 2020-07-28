В Приморье до конца года завершат строительство 21 медучреждения

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Строительство 21 объекта здравоохранения завершат в Приморье до конца года. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

"В этом году благодаря национальному проекту "Здравоохранение" в регионе будет построено 15 ФАПов, четыре врачебных амбулатории и две модульные поликлиники", - говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения края Ольга Афанасьева уточнила, что финансирование на данную программу предусмотрено из федерального и краевого бюджетов. Общая стоимость работ превысит 300 млн рублей.

Новые ФАПы и врачебные амбулатории появятся в 14 муниципальных образованиях Приморья. Две поликлиники построят в селах Шкотово и Зарубино.

Строительство ФАПов в населенных пунктах, которые находятся на расстоянии более 6 км от ближайшей медицинской организации, предусмотрено региональным проектом "Развитие первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение", который инициировал президент РФ Владимир Путин.