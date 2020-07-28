Власти Приморья выделили 21 млн рублей на подготовку к школе детей из многодетных семей

ВЛАДИВОСТОК, 28 июля. /ТАСС/. Власти Приморья выделили 21 млн рублей на компенсацию расходов по сбору в школу детей из малообеспеченных многодетных семей. Размер выплаты на каждого ребенка составит 5 тыс. рублей, сообщили ТАСС в краевом центре социальной поддержки.

"На подготовку к школе в 2020 году выделено 21,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в первом полугодии 6,1 тыс. многодетных семей с низким прожиточным уровнем в Приморье уже получили материальную помощь на общую сумму около 82 млн рублей. В этом году на такие меры поддержки предусмотрено почти 197,5 млн руб.

Для семей с детьми от трех до семи лет, в которых среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума, в Приморье также предусмотрена ежемесячная выплата в размере 7,2 тыс. рублей. Ее получателями уже стали почти 21 тыс. детей, около 9 тыс. заявлений находятся на рассмотрении. Бюджетные расходы на этот вид социальной поддержки в регионе превысили 1 млрд рублей.

В регионе действуют региональные и федеральные программы, которые способствуют реализации национального проекта "Демография", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.