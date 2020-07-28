В Чечне планируют завершить строительство дороги в обход Гудермеса в 2023 году

ГРОЗНЫЙ, 28 июля. /ТАСС/. Строительство объездной дороги в обход чеченского города Гудермес планируется полностью завершить в конце 2023 года, это позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ" и снизить аварийность. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ФКУ Упрдор "Кавказ".

"Строительство и реконструкция нового участка федеральной трассы в Гудермесском районе с 27-го по 34-й км проходит в рамках нацпроекта. В настоящее время работы развернулись на участке км 29 - км 31. Полностью завершить работы на обходе дорожники планируют в конце 2023 года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, всего на участке возведут две транспортные развязки и два путепровода, а также построят 19 водопропускных труб и устроят стационарное электроосвещение.

"Среднесуточная интенсивность движения в пределах г. Гудермес на участке с 674-го по 705-й км автодороги составляет порядка 30 тыс. автомобилей в сутки. Строительство обхода города решит важные задачи: освободит населенный пункт от транзитного транспорта, повысит уровень безопасности участников дорожного движения, а также улучшит экологическую обстановку в жилой зоне", - уточнили в пресс-службе.

В 2015 году введена в эксплуатацию первая очередь обхода города Гудермес протяженностью около 15 км, а в конце 2019 года работы завершили на втором, 12-километровом участке.

Р-217 "Кавказ" пересекает Чеченскую Республику с запада на восток, обеспечивая транзитные перевозки в регионы центральной России, СКФО и страны Закавказья.