Объем финансирования регпроектов в Адыгее в этом году составит 4,2 млрд рублей

МАЙКОП, 29 июля. /ТАСС/. Объем финансирования региональных проектов Адыгеи в этом году составит 4,2 млрд рублей. Об этом сообщает в среду пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам доклада премьер-министра регионального правительства на итоговой сессии республиканского Госсовета-Хасэ.

"В Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов, общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет 4,2 млрд рублей",- сказали в пресс-службе, сославшись на главу правительства региона Александра Наролина. Данная сумма включает в себя 3,6 млрд рублей из федерального бюджета, 558 млн рублей - из республиканского бюджета и и 37 млн рублей - из местных бюджетов. "Внебюджетные источники и средства фонда ОМС и фонда содействия реформированию ЖКХ достигли 44 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

В частности, на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" направлено 829 млн рублей. В его рамках ведется переоснащение республиканского онкодиспансера, республиканской и майкопской городской больниц, дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ведется строительство 23 фельдшерско-акушерских пунктов на общую сумму 124 млн рублей. "Работы начаты на 19 объектах, по четырем заключены контракты, завершение работ запланировано до конца года, аукционы на закупку оборудования должны быть завершены в августе-сентябре",- пояснили в пресс-службе.

Финансовое обеспечение нацпроекта "Образование" составляет 866 млн рублей, на обеспечение нацпроекта "Демография" власти направили более 1,2 млрд рублей. "В рамках проекта завершается строительство детсада в Майкопе, начато строительство трех сельских детсадов, построен спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе, ведется возведение четырех спорткомплексов в муниципалитетах, а также оказана финансовая поддержка более 3,4 тыс. семей при рождении детей", - отметили в пресс-службе.

Реализация нацпроектов

Свыше 106 млн рублей выделено на реализацию в Адыгее нацпроекта "Культура", еще 622 млн рублей - на нацпроект "Безопасные и качественные дороги", свыше 181 млн рублей пошло на нацпроект "Жилье и городская среда". Последний подразумевает, в частности, расселение по итогам года 740 кв. м аварийного жилья. По нацпроекту "Экология" стоимостью 98 млн рублей ведется строительство двух объектов по повышению качества питьевой воды в Кошехабле и Красногвардейском. "В следующем году запланированы строительство и реконструкция 15 объектов водоснабжения в 5 муниципальных образованиях", - сказали в пресс-службе.

По словам главы правительства региона, которые приводит пресс-служба, ежеквартально в республике осуществляется мониторинг 151 показателя, отражающего эффективность реализации нацпроектов. Также для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторингу реализации нацпроектов в структуре администрации главы республики образовано специальное управление.