Бассейн площадью 1,5 тыс. кв. м открыли в Вологде

ВОЛОГДА, 29 июля. /ТАСС/. Современный бассейн площадью 1,5 тыс. кв. метров с условиями для пловцов с ограниченными возможностями начал принимать посетителей в Вологде. Его построили в рамках проекта реконструкции стадиона "Витязь", открытие объекта откладывалось с мая из-за пандемии коронавируса, сообщил в среду губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

С 28 июля в Вологодской области заработали с рядом ограничений фитнес-центры, плавательные бассейны, зоопарки, полностью возобновлены межрегиональные пассажирские перевозки, торжественная регистрация браков с участием не более 10 гостей.

"Бассейн на стадионе "Витязь" заработал с учетом рекомендаций по дезинфекции и своевременной уборке помещений. Бассейн был сдан еще в середине мая, но из-за ограничительных мер его открыли только сейчас. Пять 25-метровых дорожек могут принять до 50 человек в час. Пока, к сожалению, помещение можно использовать лишь наполовину - в соответствии с рекомендациями. С 18 июля здесь тренируются профессиональные спортсмены, восстанавливают навыки", - написал Кувшинников на своей странице "Вконтакте".

По данным пресс-службы губернатора, площадь здания составляет более 1,5 тыс. квадратных метров. Комплекс возведен в рамках национального проекта "Демография". Одновременно с запуском нового бассейна строители приступили к третьему, заключительному этапу реконструкции стадиона "Витязь". Она ведется с 2016 года, за этот период построены физкультурно-оздоровительный комплекс и бассейн. Сейчас строители приступили к возведению трибун и современного футбольного поля. Внутри трибун оборудуют помещения под два тира и раздевалки для спортсменов.

Футбольное поле с подогревом оснастят современной дренажной системой, которая позволит не скапливаться осадкам и держать поле в зеленом состоянии восемь месяцев - с марта по ноябрь. Высота искусственной травы составит 60 мм, что отвечает требованиям Российского футбольного союза. Зимой поле можно будет заливать водой для массовых катаний. Также планируется сделать легкоатлетические дорожки с тартановым покрытием, сектор для прыжков, установить уличные тренажеры. Запланированы также теннисные корты и вышка для занятий пожарно-прикладным спортом.

"Это будет достойный стадион для всей области. Развивая спортивную инфраструктуру, мы расширяем перечень видов спорта, которые могут освоить вологжане. Сейчас у нас 19 видов базовых видов спорта, хотя раньше их было пять. Также перед нами стоит задача - к 2030 году до 70% жителей области должны систематически заниматься спортом", - привела пресс-служба слова начальника департамента физической культуры и спорта Сергея Фокичева. Общая стоимость всех объектов реконструируемого стадиона составляет более 1 миллиарда рублей. Завершат реконструкцию до конца 2022 года.