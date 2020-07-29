Власти Воронежа сэкономят более 450 млн рублей при закупке 62 автобусов по нацпроекту

ВОРОНЕЖ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Воронежа до конца 2020 года закупят с помощью льготной программы обновления пассажирского транспорта по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" 62 автобуса. Участие в программе позволит городу сэкономить на закупке более 450 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации Воронежа.

"До конца года для Воронежа на условиях льготного лизинга будет закуплено 62 современных автобуса большой вместимости. <...> Воронеж вошел в федеральную программу льготного обновления транспорта по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", поэтому автобусы с ценой почти в миллиард рублей обойдутся Воронежу в 499,4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ранее был объявлен открытый конкурс на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 62 автобусов с начальной максимальной ценой контракта в 958,7 млн рублей на пять лет. По итогам конкурса победителем признана ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Участие в льготной программе нацпроекта предполагает, что средства на закупку пассажирских автобусов поступят и из федерального бюджета.

В апреле президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции связался с губернатором Воронежской области Александром Гусевым, который попросил поддержки федерального центра в развитии пассажирского транспорта. Президент поручил министру транспорта Евгению Дитриху разработать меры по более быстрому развитию пассажирского транспорта в регионе. Дитрих сообщил, что в Воронежскую агломерацию планируется до конца года поставить 56 автобусов, в том числе по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" с привлечением финансирования ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания". Позже поставку низкопольных автобусов по лизингу в Воронежскую агломерацию увеличили до 62 единиц.

Воронежская агломерация создана вокруг города Воронежа, она насчитывает около 1,3 млн жителей, что составляет свыше 56% населения региона, в нее входят город Нововоронеж, а также Рамонский, Новоусманский, Семилукский, Каширский и некоторые другие районы. Воронежская агломерация является крупнейшей в Центральном федеральном округе после Московской агломерации.