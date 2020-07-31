Бугаев: около 250 волонтеров пройдут стажировки в рамках проекта "Социальная активность"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 250 добровольцев получат возможность до ноября пройти стажировки в шести регионах страны в рамках федерального проекта "Социальная активность". Об этом рассказал в интервью ТАСС глава Росмолодежи Александр Бугаев.

"В федеральном проекте "Социальная активность" есть целое направление по волонтерской мобильности. Мы каждый год помогаем ребятам из волонтерских организаций приезжать на те или иные добровольческие события в нашей стране. В рамках программы, например, до ноября этого года порядка 250 добровольцев пройдут обучающие стажировки в шести субъектах, в крупнейших НКО России", - сказал Бугаев.

По его словам, регистрация для участия в стажировках проходит на сайте Ассоциации волонтерских центров. В настоящий момент заявки подали около 3 тыс. волонтеров, уточнил он.