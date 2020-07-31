Целевые направления в медицинские вузы получат более 400 абитуриентов из Якутии

ЯКУТСК, 31 июля. /ТАСС/. Более 400 абитуриентов смогут получить целевые направления на бесплатное обучение в медицинских вузах с условием последующей работы в лечебных учреждениях Якутии. Об этом сообщил ТАСС в четверг первый заместитель министра образования и науки республики Михаил Присяжный.

"Мы понимаем, что для формирования кадрового резерва мы предоставляем возможность юношам и девушкам, желающим связать свою жизнь с медициной, получить образование бесплатно с условием последующей работы в лечебных учреждениях республики. В этом году в вузы республики и других регионов России могут поступить по целевым направлениям 295 абитуриентов на специалитет, ординатуру - 145, программы среднего профобразования - 516", - сказал Присяжный.

Он уточнил, что набор идет по программе ликвидации кадрового дефицита и устранения кадрового дисбаланса в сфере регионального здравоохранения в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Собеседник агентства рассказал, что, кроме базовых направлений подготовки, таких как лечебное дело, педиатрия и стоматология, проводится набор на редкие специальности: онкология, фармация, ревматология, рентгенология. В перечень учебных заведений, принимающих на целевые места учащихся, входят Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, Новосибирский государственный медицинский университет, Северо-Восточный федеральный университет и другие медицинские вузы.

О целевой подготовке кадров

С 2020 года конкурсный отбор на целевое обучение граждан производится на основании плана набора с учетом отраслевых проектов. "Основной целью таких проектов является определение подходов и требований к привлечению наиболее подготовленной, талантливой, профессионально ориентированной молодежи, установление критериев отбора абитуриентов по направлениям подготовки определенных вузов, с указанием места трудоустройства и должности", - уточнил первый заместитель министра.

Всего в проект плана набора на 2020-2021 учебный год вошли девять отраслевых проектов.