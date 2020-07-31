Центр поддержки экспорта Удмуртии помог бизнесу заключить контракты на $7,9 млн

ИЖЕВСК, 31 июля. /ТАСС/. Предприниматели, обратившиеся в Центр поддержки экспорта Удмуртии в первом полугодии 2020 года, заключили экспортные контракты на $7,9 млн, что в семь раз выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Корпорации развития региона в пятницу.

"Общая сумма этих контрактов составила $7,9 млн, рост - в семь раз", - сообщили в пресс-службе.

Как написал на своей странице в Facebook в пятницу глава региона Александр Бречалов, за полгода услугами центра воспользовались 186 экспортеров республики, 48 малых и средних компаний заключили контракты. Число поддержанных компаний выросло на 40%, а число предприятий, заключивших контракты, увеличилось в четыре раза.

Бречалов также отметил, что десять компаний впервые стали экспортировать при содействии центра, еще шесть начали продавать продукцию за рубеж через международные маркетплейсы Alibaba, eBay, Amazon, внутрикитайские маркетплейсы на площадке Epinduo.

Как сообщала ТАСС ранее руководитель центра Валерия Антоненко, в 2019 году республика показала седьмой результат по росту несырьевого экспорта среди регионов РФ, общий объем составил 611,3 млн долларов. В 2018 году этот показатель был на уровне 380 млн долларов и вырос по сравнению с 2017 годом более чем на 90%.