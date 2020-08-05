Около 16 млн рублей из федерального бюджета получил колледж в удаленном городе на Чукотке

ТАСС, 5 августа. Четыре мастерские оборудуют в Чукотском северо-западном техникуме города Билибина на средства, полученные по нацпроекту "Образование", сообщили ТАСС в среду в окружном правительстве.

Билибинский техникум стал одним из победителей конкурса, который проводился по нацпроекту "Образование". За гранты из федерального бюджета боролись профессиональные образовательные организации для приведения материально-технической базы к требованиям федерального проекта "Молодые профессионалы".

"Техникум предоставил проект создания мастерских по компетенциям "Сантехника и отопление", "Электромонтаж", "Малярные и декоративные работы" и "Облицовка плиткой". По этим специальностям в Билибине обучаются более 10% от общего количества учащихся. Сумма выигранного гранта составляет 15,8 млн рублей из средств федерального бюджета, 2,5 млн рублей составит софинансирование из средств окружного бюджета и 854 тыс. рублей за счет собственных средств", - уточнили в окружном правительстве.

Чукотский северо-западный техникум в городе Билибине ежегодно готовит более 130 специалистов.

Нацпроект "Образование" разработан по поручению президента России Владимира Путина и рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. На Чукотке в 2020 году в рамках нацпроекта запланированы покупка оборудования для цифровой образовательной среды для всех школ и профессиональных организаций округа, строительство новой школы и детского сада, приобретение оборудования для организации доступной среды для трех образовательных учреждений ЧАО.