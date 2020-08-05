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В Якутии запустили программу развития региональных компаний "Глобальный бизнес 2020"

В рамках программы команды компаний освоят современные инструменты маркетинга и бренд-менеджмента и разработают для своих предприятий маркетинговые стратегии для выхода на рынок региона

ТАСС, 5 августа. Программа ускоренного развития регионального бизнеса "Глобальный бизнес 2020" начала работать в Республике Саха (Якутия), сообщил в среду на своей официальной странице в Instagram глава республики Айсен Николаев.

"Сегодня дал старт программе "Глобальный бизнес 2020", цель которой - помочь нашим компаниям усилить свои рыночные позиции и масштабировать их деятельность за пределы Якутии. Задача заключается в том, чтобы за счет креативного человеческого капитала Якутии обеспечить рост всего несырьевого сектора экономики республики. Рост данного сектора невозможен без трансформации компаний республики", - написал Николаев.

В ходе программы, организованной Корпорацией развития Республики Саха (Якутия) с привлечением российских специалистов, команды компаний пройдут обучение современным инструментам маркетинга и бренд-менеджмента. Также они разработают для своих предприятий маркетинговые стратегии для выхода на рынок Якутии. "Благодаря курсу, сталкиваясь с конкуренцией на внешних рынках, республиканские компании смогут не просто подтвердить, но и повысить качество и востребованность своей продукции и услуг, а значит, принести больше доходов родной республике и стране", - отметил глава Якутии.

В 2020 году в программу вошли АО "Авиакомпания "Якутия", АКБ "Алмазэргиенбанк", "Республиканское ипотечное агентство", ГУП "Технический центр телевидения и телерадиовещания" и АО "Якутский Хлебокомбинат". Их органами управления для менеджмента введены новые показатели - "Креативная интенсивность" (доля креативных занятий в общем числе занятых) и "Внешнеэкономическая дисциплина" (доля выручки на внешних рынках, в том числе других российских регионах). Все показатели, в том числе и методологии их расчета, для каждой из компаний установлены индивидуально.

По данным Корпорации развития республики, эффективность введения жестких показателей для менеджмента подтверждается успешным опытом Восточной Азии - в таких странах, как Тайвань или Китай, любая компания, пользующаяся государственными субсидиями, должна подтверждать качество и востребованность своей продукции на внешних рынках, сталкиваясь с глобальной конкуренцией.

Поддержка предпринимателей в Якутии является одним из ключевых направлений работы по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Нацпроект утвержден для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичДальний Восток
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