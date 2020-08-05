Минкультуры предлагает учитывать онлайн-мероприятия в показателях эффективности нацпроекта

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Министерство культуры предлагает не изменять показатели национального проекта "Культура" по посещаемости учреждений культуры, а дополнить их критерием, который будет учитывать просмотры онлайн-мероприятий. Об этом сообщила в среду министр культуры Ольга Любимова, выступая на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Культура".

"Предлагаем не вносить изменения в верхнеуровневые показатели нацпроекта, которые есть сегодня, а именно: число посещений организаций культуры, в основе которого лежат платные посещения, и количество обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Вместо этого предлагаем добавить к ним еще один комплексный показатель - количество посещений всех мероприятий в сфере культуры. Он будет учитывать не только посещаемость тех мероприятий, которые проводятся непосредственно в стенах учреждений культуры, но и посещаемость онлайн-активностей, а также массовых культурных мероприятий, которые сейчас остаются неохваченными", - пояснила министр.

Новый показатель будет учитывать все мероприятия, которые проводятся учреждениями культуры онлайн. "Мы привыкли видеть и считать посетителей непосредственно в учреждениях. Но несколько месяцев, которые прошли с ограничениями, продемонстрировали истинный потенциал информационного культурного пространства, - отметила Любимова. - То есть, помимо базовых ресурсов культуры, будут учитываться дополнительные цифровые информационные ресурсы (в том числе государственных, региональных, муниципальных, коммерческих и некоммерческих организаций)".

Как сообщила Любимова, перед ведомством стоит задача разработать методологию нового показателя в течение месяца. Минкультуры уже приступило к этой работе. Показатель будет также учитывать посещаемость платных и бесплатных массовых мероприятий, которые проводятся вне зрительных залов.

Вопрос изменения показателей возник в связи с недавним указом президента Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", который определил целевой показатель "увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года".

Увеличение посещаемости учреждений культуры к 2024 году на 15% является целевым показателем нацпроекта "Культура". Согласно плану на 2020 год, число посещений должно составить 798 млн. По данным Минкультуры, несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, за первый квартал удалось достичь показателя в 220 млн 400 тыс. посещений.