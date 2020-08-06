Парки и скверы на Дальнем Востоке благоустраивают по решению жителей

ВЛАДИВОСТОК, 6 августа. /ТАСС/. Власти на Дальнем Востоке постепенно отказываются от бюрократического подхода к выбору приоритетов при благоустройстве городских пространств в пользу диалога с жителями, которые и выбирают, куда в первую очередь направить средства. Как рассказали ТАСС представители муниципальных властей, народное голосование помогает вовлечь неравнодушных горожан в работу над общественными пространствами.

Формирование комфортной городской среды является одной из целей нацпроекта "Жилье и городская среда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. В июне вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призывал глав регионов уделять больше внимания вопросам благоустройства городских пространств, особенно в столицах субъектов. При этом, по его мнению, в этой работе нужно учитывать мнение самих жителей.

Так, во Владивостоке впервые проводится масштабное исследование предпочтений горожан о реконструкции крупнейшего городского парка - "Минный городок". Это территория площадью 37 га в десяти минутах езды от центра города. На ней каскадом расположены три живописных озера и густо заросшие деревьями склоны. В советское время парк был популярен как место отдыха и развлечений, но с начала 1990-х годов пришел в запустение и начал разрушаться.

"В исследовании приняли участие 11 тыс. горожан, - рассказал руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев. - Это уникальная история, учитывая, что в анкете было 36 развернутых вопросов о том, как должен выглядеть "Минный городок". Такая вовлеченность людей показывает, что проект интересен жителям Владивостока".

Он добавил, что в этом году намерения администрации города и сразу нескольких инициативных групп совпали, что позволило привлечь общественность к обсуждению проекта будущего парка. Его поддержали и местные лидеры общественного мнения, в том числе лидер группы "Мумий Тролль", уроженец Владивостока Илья Лагутенко. "Сейчас идет анализ собранных данных, и на его основании будет создано техническое задание. Думаю, концепция будет готова и презентована горожанам к концу августа. К сентябрю мы должны понять, сколько средств необходимо на реализацию проекта", - сказал собеседник агентства.

По самым предварительным подсчетам, проект может стоить от 1,5 до 2 млрд рублей. Галиев отметил, что для города это неподъемная сумма, поэтому власти муниципалитета рассчитывают на федеральную и краевую поддержку, а также не исключают участие меценатов.

Народный бюджет

Другие города и регионы Дальнего Востока тоже включаются в диалог с жителями. К примеру, в Бурятии в 2020 году по национальному проекту "Жилье и городская среда" должны благоустроить 13 парков, одним из которых станет городской парк в Северобайкальске.

"С 2017 года в парке появились дорожки со скамейками и урнами, две игровых площадки, скейтплощадка с рампами, декоративное освещение, отремонтирована сцена. По проекту "Народный бюджет" жители Северобайкальска проголосовали за дальнейшее благоустройство парка, и городу выделено 7 млн рублей. Еще 4,9 млн рублей выделено по нацпроекту "Жилье и городская среда", - рассказали в Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии. В 2021 году в парке установят фонтан.

Жители города Певека на Чукотке в 2019 году по предложению властей также выбрали лучший проект, который должен был представлять регион на всероссийском конкурсе. Как рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Чукотского автономного округа Алексей Медведев, в опросе приняли участие более двух тысяч человек, и почти 80% из них высказались за преображение городской набережной, так как пока в Певеке нет места для прогулок по берегу Восточно-Сибирского моря.

"Проект благоустройства набережной в Певеке стал поистине всенародным - за него проголосовали многие жители города. На федеральном уровне идею чукотстких дизайнеров тоже оценили, чему мы, конечно, очень рады. Согласно задумке авторов, в конце 2021 года в арктическом порту появится набережная с прогулочной зоной, смотровой, спортивной и детской площадками, а также со световыми объектами и малыми архитектурными формами" - добавил Медведев.

Жители Хабаровска тоже выбирают сквер, который будет благоустроен в 2021 году. Рейтинговое голосование за различные дизайн-проекты состоится в конце августа. А в мае горожане определили три общественные территории, нуждающиеся в срочном благоустройстве.

"В этом году на выбор жителям города было представлено четыре десятка вариантов. Три из них набрали более тысячи "лайков": это сквер на площади имени Серышева - 1 855 голосов; сквер на пересечении улиц Тихоокеанской, Руднева и переулка Ульчского - 1 320 предложений; за сквер по улице Энтузиастов проголосовали 1 010 человек. Эта тройка вышла в финал рейтингового голосования, которое пройдет на сайте мэрии с 24 по 26 августа", - сообщили в администрации Хабаровска.

Нацпроект в действии

Множество парков и скверов советских времен остаются в запустении по всему Дальнему Востоку. И все же национальный проект "Жилье и городская среда" позволяет постепенно менять эту ситуацию в лучшую сторону за счет федеральных средств. Так в Якутии в 2020 году благодаря нацпроекту запланированы работы сразу на 11 общественных пространствах - в скверах, парках и на набережных. В том числе идут работы по реализации проектов - победителей всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

"Города Покровск и Нюрба в Якутии даже создали специальные муниципальные автономные учреждения, благодаря чему сами являются заказчиками, сами отбирают подрядчиков и сами ежедневно контролируют ход работ. Это очень важно - это в разы повышает ответственность подрядчиков, качество работ. Также администрации сами будут заниматься эксплуатацией этих общественных пространств, работать с предпринимателями и сохранять парки в надлежащем состоянии", - рассказала главный архитектор Якутии Ирина Алексеева.

В проект набережной Покровска вошел деревянно-каркасный скейт-парк для велосипедистов, роллеров и скейтеров. Это будет первый экстрим-проект такого масштаба в Якутии. В парке в Нюрбе жители смогут воспользоваться асфальтовой велосипедной дорожкой и памп-треком - это специальная велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов и не содержащая ровных участков.

Ремонт по нацпроекту "Жилье и городская среда" проводится и в сквере в городе Елизове на Камчатке. После реконструкции во втором по величине городе полуострова появится благоустроенный прогулочный сквер с фонтаном в виде бьющего гейзера, велодорожкой, малыми архитектурными формами и памятником в честь воинов, погибших в мирное время. Об этом сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства Елизовского городского поселения Оксана Мороз.

"Новая прогулочная зона будет называться сквером космонавтов, потому что еще в советские времена покорители космических просторов высадили в этом месте деревья. В сквере подрядная организация заменит покрытие всех дорожек, установит новые скамейки, обустроит велодорожку, также будет организован беспроводной доступ в интернет. Надеемся, жителям и гостям Елизова понравится и новый фонтан - он будет сделан в виде гейзера", - сказала Мороз.

Проект благоустройства сквера в 2019 году победил во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится по нацпроекту "Жилье и городская среда". На его благоустройство из федерального бюджета выделят 54 млн рублей.