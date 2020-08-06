"Русские вертолетные системы" будут развивать санитарную авиацию в Калужской области

ТАСС, 6 августа. Компания "Русские вертолетные системы" будет развивать в Калужской области систему санитарной авиации в рамках национального проекта "Здравоохранение". Базироваться она планирует на территории международного аэропорта Калуги, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"Мы надеемся вместе с вами развивать и авиационное сообщение между регионами, и санитарную авиацию в Калужской области. Мы - активные участники национального проекта "Здравоохранение". Якорный заказчик нашей компании - Минздрав России", - цитирует пресс-служба правительства региона собственника "Русских вертолетных систем" Михаила Казачкова.

По данным пресс-службы калужского аэропорта, компания будет развивать чартерные перевозки из Москвы в Калужскую область. Основу парка составляют вертолеты "Ансат", Ми-8АМТ/ МТВ, Ми-38, AW139, AW109, Robinson R-44.

Встреча врио губернатора области Владислава Шапши и Казачкова прошла в аэропорту Калуги. Помимо развития санавиации стороны обсудили готовность аэропорта к базированию вертолетной авиации и выполнению чартерных рейсов. В планах также создание совместного топливно-заправочного комплекса, уточнили в пресс-службе правительства региона.

"У нас есть планы по созданию новых возможностей для развития аэропорта. Результаты его деятельности очень серьезные. Мы планируем начать строительство еще одного терминала, чтобы увеличить пропускную способность аэропорта. Поэтому мы заинтересованы в развитии и вертолетной авиации. Санитарная авиация - это то, в чем мы крайне заинтересованы" - подчеркнул Шапша.

Компания "Русские вертолетные системы" образована в 2006 году, ее санитарная авиация работает в 11 субъектах РФ. Аэропорт Калуга открыт в 2015 году после 14-летнего перерыва, в 2018 году начал работать международный терминал и пропускная способность аэропорта выросла в 2,5 раза, до 250 пассажиров в час.