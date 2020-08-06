Томская область сократила на 20% планы по вводу жилья из-за спада в строительстве

ТОМСК, 6 августа. /ТАСС/. Власти Томской области сократили план по вводу жилья на 2020 год с 590 до 460 тыс. кв. м из-за снижения активности в строительной отрасли, однако рассчитывают выполнить план нацпроекта "Жилье и городская среда" к 2024 году. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" вице-губернатор Евгений Паршуто.

"В 2020 году нужно построить в регионе 460 тыс. кв. м. Это несколько ниже задания национального проекта, поскольку в строительной отрасли наблюдается небольшой спад по разным причинам, в том числе, по причине тех явлений, которые происходят в связи с коронавирусной инфекцией в экономике. Поэтому несколько заниженные планы", - сказал вице-губернатор.

Он уточнил, что регион не отказывается от итоговых планов по вводу жилья, которые есть на период до 2024 года и намерен наверстать отставание в последующие годы. Для этого будут застраиваться площадки на северной и южной окраинах Томска, а также в черте города, в том числе на месте бывших промзон.

Ранее Паршуто сообщал, что Томская область ввела в 2019 году 439 тыс. кв. м жилья при плановых показателях, установленных нацпроектом "Жилье и городская среда", в 531 тыс. кв. м, не выполнив план нацпроекта. Стратегию жилищного строительства и итоги работы в этой сфере в 2019 году вице-губернатор назвал провальными и поручил строителям ускорить темпы работы. В 2020 году регион должен был ввести по планам нацпроекта 590 тыс. кв. м жилья, за первое полугодие было введено 121,3 тыс. кв. м, что на 26,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Томская область должна до 2024 года построить по нацпроекту "Жилье и городская среда" 3,7 млн кв. м жилья. Для этого строителям надо увеличить темпы работ с 437 (по итогам 2018 года) до 723 тыс. кв. м в год.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.