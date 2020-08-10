Власти Тверской области открыли 28 центров социальной поддержки семей в 2020 году

ТАСС, 10 августа. Правительство Тверской области открыло в этом году 28 учреждений "Мой семейный центр", где дети и родители могут получить консультации в трудных жизненных ситуациях. Работа ведется в том числе в рамках нацпроекта "Демография", сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

"28 семейных центров создано в Тверской области для поддержки детей и родителей <...> Мамы, папы, дети смогут получать там необходимую помощь в любой ситуации: в сотрудничестве со специалистами решать временно возникшие трудности, получать консультации по мерам социальной поддержки и другим вопросам", - говорится в сообщении на сайте.

По данным пресс-службы, учреждения организованы на базе действовавших ранее в районах области социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. Теперь они получили название "Мой семейный центр" и оказывают услуги в едином формате, деятельность курирует региональное Министерство демографической и семейной политики. "Сегодня наш приоритет - демография. В Тверской области важно обеспечить сохранение преемственности поколений, систему традиционных семейных ценностей, обеспечить поддержку детям и родителям", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Одно из направлений работы семейных центров - организация досуга детей, в том числе обеспечение их участия в городских, областных конкурсах, соревнованиях, научно-исследовательских конференциях. С ними также проводится работа по профилактике детского травматизма, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Тверской области для поддержки семей в период пандемии коронавируса в июле и августе назначены единовременные выплаты из регионального бюджета на детей 16-18 лет, сумма составляет 3 тыс. рублей, многодетным семьям - 5 тыс. рублей. В рамках национального проекта "Демография" в области реализуется ряд проектов, направленных на поддержку семей, разработано и действует более 20 видов социальной помощи семьям.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на шесть лет в России составит 3,1 трлн рублей.