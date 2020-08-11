В Удмуртии впервые более чем за 30 лет открыли новый сельский дом культуры

ИЖЕВСК, 11 августа. /ТАСС/. Новый сельский дом культуры открыли в селе Нижнее Асаново Алнашского района Удмуртии, которое является родиной общественного деятеля Трокая Борисова, стоявшего у истоков государственности республики. Подобных учреждений на селе не открывали около 30 лет, сообщил во вторник на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" министр культуры региона Владимир Соловьев.

"Главное культурное событие месяца. Впервые за более чем 30 лет в Удмуртии открыт новый дом культуры. В канун 100-летнего юбилея автономии, на родине Трокая Борисова, основателя автономии, в селе Нижнее Асаново Алнашского района распахнул двери красавец-центр. От души поздравляю жителей села с прекрасным подарком. Вы заслужили его своим трудом и творчеством", - написал Соловьев.

Он отметил, что дом культуры построили по национальному проекту "Культура". По информации главы Алнашского района Алексея Семенова, в учреждении установили современную светозвуковую и электронную аппаратуру. Многие жители пришли на открытие в национальных нарядах.

Как сообщается на сайте Министерства национальной политики Удмуртии, Трофим Кузьмич Борисов (Трокай Борисов) родился в 1891 году, умер в 1943 году, врач по профессии, ученый-филолог, этнограф, публицист и общественный деятель. Борисов стоял у истоков государственности республики. В условиях гражданской войны Вотский комиссариат развернул культурно-просветительскую деятельность в среде удмуртского населения. В июне 1920 года по инициативе комиссариата и Трокая Борисова, состоялась первая всероссийская конференция коммунистов-вотяков. На конференции было принято решение об организации Вотской автономной области.

Для реализации этого решения Борисов добился встречи с Владимиром Лениным, 4 ноября 1920 года декретом ВЦИК была учреждена государственность удмуртского народа. В 2020 году в Удмуртии отметят столетие государственности.