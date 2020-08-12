В Еврейской автономии запустят производство биотоплива для экспорта за границу

ТАСС, 12 августа. Фонд развития промышленности (ФРП) выделит 99 млн рублей займа предприятию в Еврейской автономной области (ЕАО) для создания производства топливных гранул (пеллет) и другого биотоплива. Продукцию планируется поставлять за границу, сообщило в среду журналистам управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

"Экспертный совет ФРП одобрил предприятию "ВТК Инвест" из Еврейской автономной области заем на 99 млн рублей. Привлеченные деньги позволят предприятию запустить экспортоориентированное производство экологически чистой высококачественной продукции переработки древесины - лущеного шпона древесного угля из топливных брикетов "пини-кей" и топливных гранул (пеллет)", - говорится в сообщении.

Общий бюджет проекта составит 211,8 млн рублей. Ежегодно предполагается производить 5 тыс. тонн топливных брикетов "пини-кей", 8 тыс. кубометров лущеного шпона и 25 тыс. тонн пеллет. Поставлять продукцию планируется в странах Азиатско-Тихоокеанского региона - Китай, Республику Корея, Японию.

"Создание подобного производства в Еврейской автономной области будет способствовать улучшению экологической ситуации за счет переработки отходов деревообработки в экологически чистое биотопливо. Кроме того, древесный уголь из топливных брикетов "пини-кей", планируемый к производству в рамках проекта, по качественным показателям, времени горения и теплотворности превосходит обыкновенный древесный уголь в три раза", - подчеркнули в управлении.

Продвижение продукции регионов на зарубежные рынки - одна из целей нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", поддержанного президентом России Владимиром Путиным. Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.