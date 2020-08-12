В КЧР в этом году откроют 35 универсальных спортивных площадок

ЧЕРКЕССК, 12 августа. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии планируют построить 35 универсальных спортивных площадок на территории региона в 2020 году в рамках нацпроекта "Демография". Об этом в среду сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"В этом году мы открываем 35 спортивных уличных универсальных площадок в селах и городах республики, где сегодня ведутся активные работы по их строительству. Выезжая в населенные пункты Карачаево-Черкесии, я для себя отметил, что открытые ранее подобные спортплощадки с уличными тренажерами и турниками никогда не пустуют. Уверен, и здесь будет всегда многолюдно, особенно учитывая шаговую доступность объектов", - написал Темрезов.

Работы будут проводиться в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Размер универсальной площадки с искусственным покрытием будет составлять 60 на 30 метров. На площадках можно проводить игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, а также воркаут-тренировки.

"Отрадно осознавать, что постепенно благодаря планомерному развитию спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни спорт становится нормой жизни для нашего населения, растет доля жителей КЧР, постоянно занимающихся физкультурой и спортом. Именно на достижение этих целевых показателей нацелен региональный проект "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", - добавил глава региона.

Он отметил, что в республике также завершается реконструкция главного регионального стадиона "Нарт", стартовала реконструкция стадиона "Саулук" в городе Карачаевске, продолжается строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в городе Усть-Джегуте, аулах Адыге-Хабль и Кубина, в селе Чапаевском.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.