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Почти 90 образовательных учреждений Камчатки получат оборудование по нацпроекту

На эти цели направили почти 200 млн рублей из федерального бюджета
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© Донат Сорокин/ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Поставка нового оборудования в 89 школ началась на Камчатке - на эти цели из федерального бюджета выделили почти 200 млн рублей. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Федеральная субсидия размером свыше 199 млн рублей была предоставлена Камчатскому краю в рамках национального проекта "Образование". Финансирование направлено на закупку и поставку оборудования - компьютерного и презентационного, для 89 образовательных организаций, расположенных в шести муниципальных образованиях края", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Нацпроект "Образование", поддержанный президентом России Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияКамчатский крайДальний Восток
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