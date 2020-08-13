Почти 90 образовательных учреждений Камчатки получат оборудование по нацпроекту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 августа. /ТАСС/. Поставка нового оборудования в 89 школ началась на Камчатке - на эти цели из федерального бюджета выделили почти 200 млн рублей. Финансирование ведется в рамках нацпроекта "Образование", сообщает пресс-служба правительства региона.

"Федеральная субсидия размером свыше 199 млн рублей была предоставлена Камчатскому краю в рамках национального проекта "Образование". Финансирование направлено на закупку и поставку оборудования - компьютерного и презентационного, для 89 образовательных организаций, расположенных в шести муниципальных образованиях края", - цитирует пресс-служба заместителя министра образования Камчатского края Евгения Орешко.

Нацпроект "Образование", поддержанный президентом России Владимиром Путиным, рассчитан на 2019-2024 годы. Его главная цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования.