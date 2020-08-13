Тульская область дополнительно получила 86 млн рублей на возведение путепровода

ТУЛА, 13 августа. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Тульской области дополнительно 86 млн рублей по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на строительство в 2020 году второй очереди Восточного обхода - путепровода с мостами через железнодорожные пути и реку Упа в Туле. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Благодаря эффективной реализации нацпроекта отдельные регионы получат из федерального бюджета дополнительные средства на ремонт дорог и смогут перевыполнить плановые показатели. Так, распоряжениями правительства РФ 39 млрд 830 млн рублей уже выделены 55 субъектам. Средства поступили, в том числе и в Тульскую область. Дополнительные 86 млн рублей будут направлены на строительство второй очереди Восточного обхода", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе отметили, что в Тульской области работы, запланированные на 2020 год по национальном проекту "Безопасные и качественные дороги", выполнены на 79%. "Уложено 830,5 тыс. кв. м асфальтобетона. Из 48 объектов, ремонт которых запланирован в этом году, завершены на 37", - добавили в пресс-службе.

Восточный обход - участок дороги длиной в 2 км включает также два моста через железную дорогу и реку Упа в Туле. Строительство первой очереди завершилось в 2006 году, протяженность участка составила 3,2 км. Сейчас транспорт движется по двум полосам, вторая очередь подразумевает возведение моста длиной около 225 м, двухполосного путепровода и реконструкцию существующего участка дороги до четырех полос. Весь проект оценивается в 793 млн рублей, работы планируется завершить в октябре 2020 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В него включены 4 федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за 6 лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.