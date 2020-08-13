В Тольятти создали центр для занятия уличным баскетболом

ТАСС, 13 августа. Центр для занятия уличным баскетболом построен в Тольятти в рамках национального проекта "Демография". Он состоит из трех площадок, которые доступны для всех любителей стритбола, сообщает правительство региона.

"Три современные спортплощадки для уличного баскетбола "три на три" построены около спорткомплекса "Акробат". <…> Открытие стритбольного центра - долгожданное событие для тольяттинцев", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что уличный баскетбол в Тольятти в последние два года находится на подъеме, им занимается все больше людей, однако качество площадок оставляет желать лучшего, покрытие большинства из них асфальтовое, а стойки старые. Площадки около "Акробата" ранее также были асфальтовыми, травмоопасными. Теперь здесь установлено профессиональное оборудование.

По данным пресс-службы правительства области, решение об установке площадок было принято после того, как в прошлом году в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров принял участие в турнире по уличному баскетболу "Фестиваль стритбола - 2019" и обратил внимание на состояние спортобъекта.

Стритбол появился в США в 1950-х годах, от обычного баскетбола отличается количеством игроков - их по три в каждой команде, а также зоной игры - половиной баскетбольного игрового поля.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.