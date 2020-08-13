В Веневе Тульской области создадут единое культурно-туристическое пространство

ТУЛА, 13 августа. /ТАСС/. Павильоны для городских мероприятий, зону детского творчества, территорию с уличной мебелью и игровой площадкой обустроят в городе Веневе Тульской области, основанном в XVI веке. Единое всесезонное культурно-туристическое пространство создают по нацпроекту "Жилье и городская среда" к 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Глава региона [Алексей Дюмин] проинспектировал благоустройство Красной площади в историческом центре Венева. Планируется обустроить единое всесезонное культурно-туристическое пространство. Оно включает зону гостеприимства, многофункциональные павильоны для городских мероприятий и ежедневного досуга горожан и гостей, зону детского творчества, рекреационную зону с уличной мебелью и детской игровой площадкой", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, работы ведутся в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и входят в перечень мероприятий по подготовке к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой Засечной черты. "В Веневе не так много общественных пространств. Красная площадь - одно из них. Жители ждут ее благоустройства. Надеюсь, что по завершении работ она будет не только любимым местом отдыха горожан, но и важной точкой притяжения туристов", - сказал Дюмин.

В пресс-службе отметили, что в 2019 году Венев стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, из федерального бюджета выделено 76 млн рублей. Город основан в XVI веке, расположен на северо-востоке Тульской области в 52 км от областного центра, численность населения составляет около 14 тыс. человек. Среди самых значимых достопримечательной города - колокольня церкви Николая Чудотворца, высотой 77 метров, построенная в начале XIX века. Долгое время она находилась в запустении, сейчас идет реставрация.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение для защиты границы государства от постоянных набегов с юга. Указ о праздновании 500-летия Тульского кремля президент РФ Владимир Путин подписал 10 ноября 2016 года. В конце марта 2019 года регион получил около 1,2 млрд рублей на подготовку к празднованию юбилея Тульского кремля, на эти средства проводится благоустройство в исторических городах, в том числе в Чекалине (бывшем Лихвине), Одоеве, Белеве, Дубне, Крапивне и других, которые в разные периоды сыграли важную роль в истории Тульской области.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем федерального финансирования мероприятий в стране из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.