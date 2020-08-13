Больница в Смоленске в два раза увеличит объемы диагностики на новом томографе

ТАСС, 13 августа. Смоленская областная клиническая больница скорой медицинской помощи за счет ввода нового оборудования в 2 раза - до 40 процедур в сутки - увеличит в 2020 году объемы диагностики пациентов. На ее переоснащение по нацпроекту "Здравоохранение" было направлено около 46 млн рублей, сообщила в четверг главный врач больницы Владимир Журавлев во время рабочей поездки губернатора Алексея Островского.

"Мы очень рады, что у нас появилась эта ангиографическая установка, на данный момент одна из самых высокоэффективных по техническим характеристикам в области. <...> Исходя из того, что у нас теперь установлен новый компьютерный томограф, мы сможем увеличить количество исследований вдвое - до 40 процедур в сутки. Хочу особо подчеркнуть, что среднее время диагностики составит 9 минут, тогда как ранее на это уходило около получаса", - приводит пресс-служба обладминистрации слова Журавлева.

По данным пресс-службы, оборудование закуплено на сумму около 46 млн рублей по региональному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" в 2019 году. В 2020 году начались работы по подготовке помещений и монтажу оборудования, но из-за пандемии коронавируса сроки открытия отделения сдвинулись. "Все строительные работы были завершены в короткие сроки, но из-за высокой угрозы распространения коронавирусной инфекции мы не могли принимать пациентов. Отделение ренгенэндоваскулярных методов лечения начнет свою работу в течение ближайшего месяца", - отметил Журавлев.

Для работы с новым оборудованием несколько сотрудников больницы проходят обучение в Национальном медицинском исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева. Региональным департаментом здравоохранения будет изменена маршрутизация пациентов с острыми сосудистыми заболеваниями, их начнут госпитализировать не только в облбольницу, но в клиническую больницу скорой помощи после открытия отделения. "Рассчитываю, что медперсоналу будет комфортно работать на этом оборудовании, и пациенты с заболеваниями сердечно-сосудистой системы смогут получать более высококвалифицированную медицинскую помощь", - сказал Островский.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.